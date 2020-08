Westfälischer Weg

Ein Satz ging förmlich unter. Dabei war er kein verstecktes, sondern schon ein ziemlich offensichtliches Kompliment. Uli Hoeneß bediente in der vergangenen Woche nicht nur die Abteilung Attacke, als der Patron des FC Bayern die seiner Meinung nach „unkluge“ Transferpolitik des Rivalen aus Dortmund kritisierte. Sinngemäß warf er den Westfalen vor, ihre besten Spieler zu häufig zu Verkaufsobjekten zu machen und sie nicht langfristig zu binden – was dann ja schon ein bisschen schwieriger ist, als man sich das auf der Terrasse am Tegernsee so vorstellt. Mal ganz abgesehen davon, dass auch der FC Bayern über die in England gezahlten Summen schon mehr als einmal klagte und der BVB mit der anschließenden Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Jadon Sancho noch eine wunderbare Antwort gab.

Was Hoeneß aber auch sagte, war so etwas wie das Eingeständnis eines eigenen Versäumnisses. Durch den preiswerten Erwerb von Talenten und den teuren Weiterverkauf hätten die Dortmunder den finanziellen Vorsprung der Münchner schön ausgeglichen, meinte die raue Eminenz des FC Bayern. Wobei der Rekordmeister immer noch 250 Millionen Euro mehr umsetzt als der BVB, der wiederum einen dreistelligen Millionenbetrag weniger an Gehältern ausgibt als der FCB. Aber immerhin hat die Borussia ihren Weg gefunden, wie sie dem Branchenprimus wirtschaftlich und sportlich näher kommen kann. Der Verbleib von Sancho ist ein Beleg dafür – und ein wichtiges Signal.

Bis auf Achraf Hakimi haben die Dortmunder für die neue Saison ihre Leistungsträger behalten, mit Thomas Meunier kam Qualität dazu. Ob der 17-jährige Jude Bellingham der Spieler ist, der den BVB zur Meisterschaft schießt, sei einmal dahingestellt. Vermutlich eher nicht. Einer wie Leroy Sané würde die Chancen erhöhen, aber der ging lieber zum FC Bayern, wo man sich aber auch gerne mit Bellingham geschmückt hätte. Wie zuvor schon bei Sancho schauten die Münchner jedoch in die Röhre. Ganz so „unklug“ kann die Dortmunder Transferpolitik also nicht sein.

