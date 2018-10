Wettbewerb um Köpfe

Seit Jahrzehnten krankt die deutsche Entwicklungspolitik daran, dass sie die als Unterstützung gedachte Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten allein als wirtschaftliche, technische und finanzielle Angelegenheit betrachtet und sich als Geberland sieht. Die sogenannten weichen Faktoren – Bildung, Gesundheit, Kulturaustausch – treten demgegenüber immer noch zurück, prägen aber, und zwar durchaus unterschiedlich intensiv und vielseitig, das Selbstverständnis der afrikanischen Partnerländer. Zum Dialog auf Augenhöhe sind diese Aspekte jedenfalls wesentlich. Dass die Afrika-Initiative der Bundesregierung diesen Kurs der rein wirtschaftlich-technischen Zusammenarbeit nicht korrigiert und selbst dabei noch Chancen übersieht, ist blamabel.

Gerade angesichts des chinesischen Engagements in Afrika haben längst auch Frankreich und Großbritannien die afrikanischen Märkte entdeckt – und investieren dort zudem in Wissenschaft und Forschung. Sie haben den Wettbewerb um die kreativen Köpfe und Ideen der großen jungen Generationen in Afrikas Ländern begriffen – und auch verstanden, dass sich das Selbstverständnis vor Ort zu drehen beginnt. Die wahren Geberländer sind wir, sagen afrikanische Stimmen – und meinen damit nicht nur Rohstoffe für die Industrie, sondern als natürliche Ressourcen auch das kreative Kapital der nicht selten im Westen ausgebildeten afrikanischen Intellektuellen. Deutschland muss sich sputen, will es dabei nicht das Nachsehen haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018