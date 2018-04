Wichtige Baustelle

Anzeige

Die Stimmung beim FC Bayern München im Saisonendspurt ist bestens. Ergebnis und Erlebnis stimmen, die Art und Weise des Einzugs ins DFB-Pokalfinale hat den Triple-Traum noch einmal deutlich belebt. Doch die Chefetage des deutschen Rekordmeisters weiß ganz genau, dass sich die Mannschaft im Umbruch befindet – und zu dieser Neuausrichtung gehört auch ein starker Unterbau.

Ein Thema, das in München lange vernachlässigt wurde, aber jetzt verstärkt in den Mittelpunkt rückt. Zu den Aushängeschildern internationaler Topclubs wie dem FC Barcelona gehören schon lange starke Talentschmieden, die ein sehr bedeutender Faktor in der Kaderpolitik sind.

Der FC Bayern arbeitet auch wegen des Transferwahnsinns auf dem europäischen Markt mit Hochdruck daran, sein neues Nachwuchsleistungszentrum „FC Bayern Campus“, in das der Club 70 Millionen Euro investiert hat, zu einem Top-Produkt zu machen. Schließlich war David Alaba vor acht Jahren der letzte Spieler, der den Sprung zur Stammkraft bei den Profis schaffte.