Wichtige Einrichtung

Lieber frühzeitig helfen, als später mit ungelösten Problemen kämpfen. Das ist die Devise, nach der die städtische Wohnungsgesellschaft GBG ihr Soziales Management betreibt. Die kleine Truppe hilft Mietern in schwierigen Situationen, versucht, ein funktionierendes Gemeinwesen in den Gebäuden zu fördern und so übergreifende Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Damit zeigt die GBG, dass

...

Sie sehen 35% der insgesamt 1160 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.01.2015