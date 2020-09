Wichtige Erfahrung

Trotz der riesigen Enttäuschung über die Final-Niederlage bei den US Open gehört Alexander Zverev in New York zu den großen Gewinnern. Der Hamburger war nah dran an der Erfüllung seines Traums vom ersten Grand-Slam-Titel – obwohl der 23-Jährige während des gesamten Turniers nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Diese Widerstandsfähigkeit unterscheidet Champions von sehr guten

...