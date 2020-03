Wichtige Grundlage

Wo im Flächennutzungsplan Gewerbegebiet steht, muss nicht unbedingt eines gebaut werden. Wo aber Wohngebiet festgelegt wurde, ist es nur mit Aufwand möglich, Gewerbebetriebe anzusiedeln. Flächennutzungspläne sind also dafür da, innerhalb der Stadt und der Region eine gewisse Ordnung herzustellen, damit nicht jede Gemeinde, ohne Blick auf die Nachbarn, einfach macht, was sie will. Und dafür,

...