Wichtige Positionierung

Fernzüge, Güterzüge, S-Bahnen – all das ist auf den Schienen in und um Mannheim unterwegs. Mit Blick auf eine umweltschonende Mobilität von Menschen und Waren ist es unabdingbar, dass der Verkehr auf der Schiene künftig noch zunimmt. Dass Bund und Bahn den Knoten Mannheim ausbauen und für diese Zukunft rüsten wollen, ist deshalb eine gute Nachricht. Sie dürfen dabei aber nicht die heute oft schon geplagten Trassenanwohner vergessen, die gerade unter den Güterzügen leiden.

Die Region hat sich gestern in Form des Regionalforums Schienenkorridor zu den Ausbauplänen positioniert. Das ist wichtig, denn die Frage, wie und wo Züge durch den Großraum Mannheim fahren sollen, ist nur gemeinsam zu lösen. Die Region begrüßt den Ausbau, stellt aber gleichzeitig auch Forderungen an den Bund – etwa die nach Planungsvarianten für weniger Lärm. Der vieldiskutierte Tunnel, eine Mannheim-Umfahrung für Güterzüge, die Verteilung des Güterverkehrs auf verschiedene Strecken. Es ist zu prüfen, was hilft und dabei auch umsetzbar und finanzierbar ist. Eine von möglichst vielen getragene Lösung für den Knoten Mannheim muss auch im Sinne von Bund und Bahn sein. Denn das verkürzt Genehmigungsverfahren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019