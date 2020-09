Wichtige Signale

Es war klar: Bis zum Jahresende sind alle Großveranstaltungen verboten. Da kann, darf und wird es gleich danach, am 6. Januar 2021, kein Riesenevent nach altem Muster im Rosengarten geben können – so schön es immer war. Alle Säle im Kongresszentrum und alle Foyers von unten bis unters Dach belegt, überall Programm, man kann viel sehen und hören, Tausende von Gästen können viel erleben und erfahren, schieben sich aber zeitweise auch durch enge Gänge – jetzt und ebenso in vier Monaten leider einfach undenkbar.

Dass die Stadt das frühzeitig klar entscheidet und das alte Konzept für 2021 zu den Akten legt, ist richtig und wichtig. Damit sendet das Rathaus ein deutliches Signal aus, dass man sich eben darauf einrichten muss, dass solche riesigen Events auf längere Zeit tabu sein werden. Nicht ohne Grund haben ja die Fasnachter die Saalfasnacht – richtigerweise – rechtzeitig abgesagt.

Neue Konzepte nötig

Aber genauso wichtig ist das zweite Signal: Man muss nicht nichts machen. Die Stadt sagt nicht einfach alles rundheraus ab, sondern sucht neue Wege, bewährte Konzepte corona-gerecht weiterzuentwickeln. Das muss auch die Richtschnur für viele weitere Veranstaltungen sein, Weihnachtsmärkte in der City wie auch Aktivitäten in den Vororten.

Gerade nach einem Dreivierteljahr der Pandemie stellt ein Einschnitt wie der Jahreswechsel den richtige Zeitpunkt dar, innezuhalten. Dazu ist die Neujahrsansprache der richtige Zeitpunkt für eine erste Bilanz und einen Ausblick, was die Stadt tut, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt weiter funktionieren kann.

Dazu war der 6. Januar als beliebter, großer Treffpunkt und Marktplatz von Vereinen, Unternehmen, Verbänden, Kultureinrichtungen wie Selbsthilfegruppen, als Börse für Vernetzung, Austausch und Ermunterung zu ehrenamtlichem Engagement schon von enormer Bedeutung.

Das muss es daher weiter geben. Aber ein Termin im Sommer 2021 ist gar kein schlechter Zeitpunkt. Hoffen wir, dass durch einen Impfstoff die Pandemie bis dahin so gut im Griff ist, dass das Vereins- und Kulturleben wieder voll aufblühen kann – und ein großes Bürgerfest dann für zusätzliche Impulse sorgt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020