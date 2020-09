Wichtige Warnung

Bei diesem Lärm werden manche Leute erschrecken. Und bei vielen älteren Bürgern löst das, was am Donnerstag um 11 Uhr passiert, sicher ungute Erinnerungen, ja Ängste aus, weil sie an die schlimmen Bombennächte des Zweiten Weltkriegs und das Ausharren in den Bunkern zurückdenken. Aber es muss sein, dass jetzt mal wieder die Sirenen ertönen – zur Probe.

„Probealarm“ – das war über viele Jahrzehnte hinweg ein übliches Ritual in Deutschland. In vielen Haushalten der alten Bundesrepublik hingen die orange-blauen Zettel vom – 1997 aufgelösten – Bundesverband für den Selbstschutz (BVS) am Schrank, die erklärten, was man bei welchem Signal tun muss. Nach Ende des Kalten Kriegs war Zivilschutz aber nicht mehr „in“, wurden die „Heulbojen“ auf den Dächern als überflüssiges kriegerisches Relikt abmontiert, Broschüren mit Verhaltenstipps eingestampft und Vorsorge galt als völlig altmodisch.

Was für ein Irrtum, ja was für ein Unsinn!

Schneller als gedacht offenbarte sich in unserer Region eine krasse Lücke bei der Warnung der Bevölkerung. Das wurde schon Ende 2000 deutlich, als eine Wolke mit Phosphin-Substanzen bei der BASF entwich, nach Sandhofen geweht wurde und dort für massive gesundheitliche Beschwerden sorgte – ohne dass man richtig warnen konnte. Als nach dem großen Lagerhallenbrand im Juni 2013 in Ludwigshafen eine riesige Rauchwolke über die ganze Region bis zur Bergstraße zog, traf dies viele Gemeinden völlig unvorbereitet. Die Information der Bevölkerung erfolgte dilettantisch und insbesondere völlig uneinheitlich.

Das gab dann den letzten Anstoß, dass Mannheim wieder ein neues, modernes Sirenennetz knüpfte. Auch in anderen Städten, siehe Heidelberg, hat zum Glück inzwischen ein Umdenken stattgefunden. Bundesweit gibt es einen Trend zurück zur Sirene.

Chemieunfälle, Großbrände, Starkregen und Hochwasser, Trinkwasserverschmutzung, gar Anschläge oder Pandemien – in vielen Fällen ist es sinnvoll, die Bürger flächendeckend schnell und mit dem nötigen Nachdruck zu informieren. Weil nicht jeder das Handy immer griffbereit, das Radio stets eingeschaltet hat, haben sich Sirenen als sicherstes System erwiesen – in Kombination mit Handy-Warn-Apps, Internetseiten, Warndurchsagen im Rundfunk und digitalen Anzeigen auf Werbetafeln. Heute muss man alle Kanäle verwenden, diese regelmäßig testen und die Bürger damit vertraut machen – selbst wenn es erschreckend laut klingt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020