Wichtiger Etappensieg

Trotz ihrer erheblichen Corona- und Verletzungssorgen hat die TSG Hoffenheim in der Europa League vorzeitig eines der wichtigsten Saisonziele erreicht. Der erstmalige Sprung in die K.o.-Phase ist für den Fußball-Bundesligisten ein bedeutender Etappensieg, der für den Liga-Endspurt bis Weihnachten neue Energie freisetzen sollte.

Die Kraichgauer wollten bei ihrer dritten Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb unbedingt die Gruppenphase überstehen – und diese Aufgabe hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit Auszeichnung bestanden. Als Belohnung hofft die TSG nun auf einen namhaften Gegner in der nächsten Runde.

Ab sofort gilt die ganze Konzentration allerdings der nationalen Bühne, denn in der Bundesliga hinkt Hoffenheim den eigenen Ansprüchen hinterher. Mainz, Augsburg, Leverkusen, Leipzig und Mönchengladbach sind die verbleibenden Hürden in diesem Jahr. Das ist ein anspruchsvolles Programm für den ehrgeizigen Club, der seinen Negativlauf von zuletzt sechs sieglosen Liga-Partien trotz aller Schwierigkeiten unbedingt durchbrechen will.

Im Fokus steht dabei natürlich in erster Linie Hoeneß, der auch darauf setzen muss, dass sein Team in den schweren Wochen noch enger zusammengewachsen ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020