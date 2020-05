Wichtiges Signal

Auch das noch – das hätte sicher mancher gedacht, wenn dieser Tage das alle paar Jahre übliche Schreiben im Briefkasten gelegen wäre. Eine Mieterhöhung, eine steigende Erbpacht für das Häuschen oder die Eigentumswohnung kommt einem zwar nie gelegen. In der Corona-Krise, wo vielen Menschen durch Kurzarbeit Geld fehlt, manche Geschäftsleute ohne Einnahmen dastehen oder Selbstständigen die Aufträge reihenweise wegbrechen, wäre solch ein Bescheid aber noch schlimmer gewesen. Für all diese Menschen, ob sie zur Miete wohnen oder in einer Eigentumswohnung, ist daher der Verzicht der Pflege Schönau eine gute Nachricht.

Die Entscheidung der kirchlichen Stiftung ist aber auch über die direkt Betroffenen hinaus ein wichtiges gesellschaftliches Signal in schwieriger Zeit. Es kann ein Beispiel geben dafür, dass Mieter und Vermieter, Grundeigentümer und Pächter dann gut durch die Krise kommen, wenn sie dies gemeinsam und mit gegenseitigem Verständnis tun. Natürlich kann die Stiftung nicht auf Dauer auf Einnahmen verzichten, denn ihr Zweck dient dem Gemeinwohl, dem Erhalt von Kulturdenkmälern und kirchlichem Leben. Aber momentan ist es wichtiger, die Menschen direkt zu entlasten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020