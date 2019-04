Widersprüchlich

Die Rede von Frankreichs Premierminister Édouard Philippe als Resümee der Bürgerdebatten verlangt zunächst Respekt ab. Denn die Bescheidenheit und Fähigkeit zur Selbstkritik, die er darin zeigte, sind im Allgemeinen keine Eigenschaften, die sich bei Politikern finden.

Auch erkannte Philippe den dringenden Handlungsbedarf bei der wachsenden Kluft zwischen florierenden Metropolen und den verödenden ländlichen Gebieten an – ein Problem, das allerdings schon bei Antritt der Regierung vor fast zwei Jahren vorhanden und bekannt war. Es mussten also erst die „Gelbwesten“ und in ihrem Umfeld gewalttätige Krawallmacher auftreten, um dies so schonungslos festzuhalten, wie es der Regierungschef gestern tat.

Die schwerste Hürde hat er aber noch vor sich. Die Franzosen wollen weniger Steuern zahlen, aber fordern zugleich einen Rückgang der Staatsschulden. Umfragen zufolge spricht sich jeweils eine Minderheit für eine höhere Arbeitszeit oder einen späteren Renteneintritt aus. Wie lassen sich derart gegensätzliche Forderungen vereinen, und wie kann zugleich das Vertrauen in die Politik zurückgewonnen werden? Die Regierung muss jetzt großes Geschick beweisen, um zu zeigen, dass die Wünsche der Menschen wirklich Einfluss auf ihre Politik haben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019