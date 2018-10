Wie ein Popstar

Die Deutschen lieben Barack Obama wie einst nur noch John F. Kennedy und verehren ihn fast schon wie einen Popstar. Deshalb würde Obama haushoch gewinnen, wenn er in Deutschland zur Wahl stünde. Auch wenn der US-Präsident in seiner ersten Amtszeit einiges an Glanz eingebüßt hat - die Deutschen wären nach einem Sieg seines Herausforderers Mitt Romney bestimmt fassungslos gewesen. Romney als

...