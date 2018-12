Dass es am Ende für die Rhein-Neckar Löwen in Berlin nicht gereicht hat, kann an vielen Kleinigkeiten festgemacht werden. Eine übermäßige und teilweise zweifelhafte Zeitstrafenflut, vergebene Chancen im ungünstigsten Moment, Fehlentscheidungen, als es darum ging, sich einen Wurf zu nehmen oder eben doch den besser postierten Nebenmann in Szene zu setzen. Alles Dinge, die im Handball passieren können. Insgesamt hat der geplatzte Traum von der Titelverteidigung aber eher mit Gegebenheiten zu tun, die sich wie ein roter Faden schon durch die gesamte Saison ziehen.

Nicht konstant genug

Da ist beispielsweise einmal das große Manko, eine Leistung nicht konstant über 60 Minuten auf die Platte bringen zu können. Dabei waren die Löwen ausgerechnet bei ihrer bislang bittersten Niederlage lange auf dem richtigen Weg und zeigten eine ihrer besten Offensivvorstellungen der aktuellen Spielzeit. Doch am Ende reichte es nicht, weil in den letzten sechs Minuten der regulären Spielzeit im Fuchsbau nur noch ein einziger Treffer gelang.

Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass der Titelverteidiger in der Schlussphase ohne Alexander Petersson auskommen musste. Und das verweist auf den zweiten Knackpunkt, der die Löwen in der Saison 2018/2019 so anfällig macht: Im Rückraum – und hier vor allem auf der rechten Seite – fehlen letztlich die Alternativen, um der Erwartungshaltung und den eigenen Ansprüchen durchgehend gerecht zu werden.

Offene Lücke bis 2019

Dass der Ex-Löwe und heutige Kieler Harald Reinkind 2015 mit einem Vertrag ausgestattet wurde, der es ihm ermöglichte, spät in der Saison eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2019 gültigen Papier zu nutzen, erweist sich nun immer wieder als Problem. Adäquater Ersatz war so unter Zeitdruck nicht mehr zu bekommen. Und diese Lücke werden die Löwen erst in der nächsten Spielzeit schließen können.

Donnerstag, 20.12.2018