Wie geht’s zurück?

Es ist eine bittere Lektion in europäischer Realität, die die EU-Kommission gerade erteilt bekommt. Zwar fehlt es nicht an guten Ideen, sachverständigem Rat oder klugen Vorstößen zur Abstimmung der Mitgliedstaaten untereinander. Und ebenso wenig mangelt es an Appellen zur Koordinierung der nationalen Maßnahmen am Runden Tisch in Brüssel –: selbst wenn der gerade nur virtuell vorhanden ist. Aber die Leitlinien, die die Präsidentin der Behörde am heutigen Mittwoch vorstellt, sind genau genommen ein Dokument der Einsicht in die Handlungspriorität, die nicht in Brüssel, sondern bei den Mitgliedstaaten liegt.

Die Herausforderungen seien eben überall anders, heißt es immer wieder. Das ist behutsam ausgedrückt für einen eklatanten Missstand, der aber praktisch nicht zu beseitigen ist: Diese Gemeinschaft hat über Jahrzehnte hinweg ihren Auftrag für Frieden, Wohlstand und Freiheit wahrgenommen, dabei aber zentrale Strukturen der Daseinsvorsorge übergangen – allen voran die Gesundheitssysteme. Denn sie gehören zu den Hoheiten der Länder, was nicht nur zu einer Zersplitterung, sondern schlimmer noch zu einem Qualitätsgefälle geführt hat. Das legte die Covid-19-Krise unbarmherzig offen. Egal, wohin man schaut, für alle Regierungen bleibt auf Monate hinaus die Frage zentral, wie ein Kollaps ihres medizinischen Sektors verhindert werden kann, wenn die Einschränkungen für die Bevölkerung zurückgenommen werden und dadurch die Zahl der (schweren) Infizierungen wieder ansteigt.

Wir haben die Krise nicht hinter uns, weil die schrittweise Rückkehr zur Normalität Teil dieser Krise ist. Das gilt auch für alle jene Nationen, in denen die Zahlen im Moment so spürbar für eine Besserung der Lage sprechen, dass man glaubt, das Schlimmste sei überwunden. Nein, auch der Weg aus dem Lockdown wird hart, und es werden noch viele Opfer zu beklagen sein.

Brüssel kann in dieser Lage nicht viel tun. Eine Grundsatzdiskussion über die Zentralisierung der Strukturen der Gesundheitssysteme vom Zaun zu brechen, wäre unsinnig. Und deshalb wird die Kommission als zentrale EU-Behörde einmal mehr die Rolle des gutmeinenden Koordinators einzunehmen versuchen, dessen Rat zwar willkommen ist, aber eben auch unbeachtet bleibt. Weil Berlin, Paris, Wien oder Rom tun, was für ihr Land das Beste ist.

