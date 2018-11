Wie Wasser und Strom

Obwohl sie viele Milliarden Euro im Jahr kostet, steht die Bundeswehr nicht zur Diskussion. Ebenso wenig fließendes Wasser und ein Stromanschluss noch im letzten Winkel des Landes. Auch Briefe werden überall ausgeliefert, selbst wenn es wirtschaftlich ein Verlustgeschäft ist. Zu dieser Daseinsvorsorge müsste längst auch das schnelle Internet gehören. Denn ohne einen entsprechenden Zugang werden Regionen von Entwicklungschancen abgehängt, können Privathaushalte an vielen gesellschaftlichen Prozessen nicht teilhaben.

Genau darum geht es im aktuellen Streit um die Ausschreibung für das zukunftsweisende 5G-Netz. Die Bundesnetzagentur will von den Telekommunikationsfirmen nur eine Netzabdeckung für 98 Prozent der Haushalte sowie weite Teile der Verkehrswege verlangen. Das mag aus Sicht der Branche vernünftig sein, weil die Erschließung der gesamten Fläche extrem teuer wäre und gerade aus dünn besiedelten Gebieten nur begrenzt Einnahmen fließen.

Doch darum darf es beim Netzausbau nicht ausschließlich gehen. Die Parteien singen stets das Hohelied auf gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land. Zudem haben sie sich die Förderung des ländlichen Raums in ihre Programme geschrieben. Deshalb dürfen sie die Menschen und die Wirtschaft jetzt nicht hängen lassen. Es ist verständlich, dass die Netzbetreiber Gewinne machen müssen – sie dürfen deshalb nicht überfordert werden. Wenn es um eine flächendeckende Versorgung mit 5G geht, ist deshalb der Staat in der Pflicht.

