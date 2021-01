Wieder Bayern München

Es konnte keine bessere Wahl für die Bayern geben. Simon Rattle als Chef des BR-Symphonieorchesters bedeutet einen Glücksgriff in jeder Hinsicht – obwohl dem Vernehmen nach ein anderer Wunschkandidat der Orchestermusiker war: Yannick Nézet-Séguin aus Kanada.

Aber mit dem so quirligen wie sympathischen Briten als Nachfolger des vor rund einem Jahr verstorbenen Mariss Jansons wird ein Titan aus London abgeworben, der nicht nur künstlerisch und in Sachen Deutungshoheit ganz oben mitreden wird; Rattle ist quasi der GAN, der größte anzunehmende Name für den Münchener Posten. Er wird zudem auch politisch sehr wichtig sein. Im Kampf des Orchesters gegen Budgetkürzungen und eine nach SWR-Vorbild lockende Fusion der beiden BR-Klangkörper werden sein Name und Ruf so wichtig sein wie für das Ansinnen, in München einen Konzertsaal zu bauen, der es mit den Philharmonien in Hamburg und Berlin aufnehmen kann.

Rattle dürfte selbst den unbedarftesten Hinterbänklern und Ignoranten in der Landes-, Kommunal- und Rundfunkpolitik ein Name sein, den man nicht einfach übergehen kann. Wie Daniel Barenboim in Berlin an der Lindenoper. Insofern ist die Entscheidung für den aktuellen Chef des London Symphony Orchestras vor allem auch politisch ein echter Coup, dem, alles andere wäre überraschend, sicher auch Plattenverträge folgen werden.

Die Münchener sind damit weiter auf dem Vormarsch, eines der bedeutendsten Orchester an der Weltspitze zu werden, rangierten sie zuletzt doch schon nach Amsterdam (1), Berlin, Wien, London und Chicago auf Platz 6 (laut „Grammophone“) noch vor den USA-Größen aus Cleveland, Los Angeles oder Boston. Was für ein reiches Land! Deutschland darf sich glücklich schätzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021