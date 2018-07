Wieder die Nummer eins

Anzeige

Cristiano Ronaldos Ankunft in Italien glich der eines Hollywoodstars, dabei erwartet Juventus Turin vom Portugiesen viel mehr als nur die große Show. So willkommen die Merchandising-Einnahmen durch die Weltmarke „CR 7“ angesichts der 112 Millionen Euro Ablösesumme beim Fiat-Club auch sind, in erster Linie zählt für Fans und Verantwortliche der „alten Dame“ der Sprung auf Europas Fußball-Thron.

Der Champions-League-Titel ist nach zwei verlorenen Endspielen 2015 und 2017 das große Ziel des italienischen Dauer-Meisters. Dafür wagt Juve den finanziellen Spagat der Ronaldo-Verpflichtung und nimmt sogar den Unmut der Fiat-Angestellten in Kauf. Das ist mit Blick auf den Ehrgeiz und die sportliche Qualität des 33-Jährigen allerdings ein kalkulierbares Risiko.

Der fünfmalige Weltfußballer wird es genießen, von seinem neuen Arbeitgeber umgarnt zu werden – so wie er es für angemessen hält. Keine mangelnde Wertschätzung durch Real Madrids Präsidenten Florentino Pérez mehr, keine Steuerenthüllungen. In Turin darf Ronaldo einfach wieder der kickende Superstar sein.