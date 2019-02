Donald Trumps langjähriger Adlatus wusste, was auf dem Spiel stand, als er im US-Kongress die Hand zum Schwur erhob. Nach dieser Anhörung besteht kein Zweifel, dass Trump persönlich über die Russland-Kontakte Bescheid wusste und diese dirigierte. Von den Wikileaks- E-Mails über das Wolkenkratzer-Projekt bis hin zum Geheimtreffen mit einer russischen Regierungsvertreterin im Trump-Tower. Cohen behauptete nicht nur Dinge, sondern belegte sie mit Dokumenten.

Eines davon ist ein Scheck mit der Unterschrift Trumps für die Rückerstattung der Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels. Zu diesem Zeitpunkt saß er bereits im Weißen Haus. Wenn Cohen dafür ins Gefängnis muss, sieht es für den als „Individuum 1“ in dem Urteil vom Dezember erwähnten Präsidenten nicht besser aus. Nach Ende seiner Amtszeit könnte er allein wegen der „Stormy-Daniels“-Affäre erhebliche Probleme bekommen. Alles andere ist Teil des Berichts von Sonderermittler Robert Mueller, der in den nächsten Wochen erwartet wird.

Cohen trat nicht wie einer auf, der Rache suchte. Eher wie einer, dem das Leben zuletzt hart mitgespielt hat. Sofern es noch unvoreingenommene Beobachter dieser Präsidentschaft gibt, haben diese einen Zeugen erlebt, der um Wiedergutmachung bemüht ist. Cohen entschuldigt sich für seine Lügen vor dem Kongress und vor seiner Familie. Mit diesem Auftritt hatte er persönlich außer dem Risiko einer noch höheren Gefängnisstrafe nicht viel zu gewinnen.

