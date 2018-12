Willkommene Hilfe

Europa ist nicht der Nabel der Welt, Deutschland schon gar nicht. Das zeigt sich gerade beim Reizthema Flüchtlinge. Nur etwa drei Prozent von ihnen kommen überhaupt in die Europäische Union. Die allermeisten finden in afrikanischen und asiatischen Entwicklungsländern Schutz. In Ländern also, die häufig schon genug Probleme haben, die eigene Bevölkerung zu ernähren und ihr gute Perspektiven zu bieten.

Hier nun kommt der UN-Flüchtlingspakt ins Spiel, der gemessen am Migrationspakt der Vereinten Nation politisch weit weniger Staub aufgewirbelt hat. Im Kern geht es darum, solche Staaten zu entlasten, die in schwacher Verfassung sind, aber besonders viele Geflüchtete bei sich beherbergen.

Deutschland, das zeigt der internationale Vergleich, muss sich diesen Schuh nicht anziehen. Zum einen wegen seines wirtschaftlichen Potenzials. Und zum anderen, weil es alle Bestimmungen des Flüchtlingspakts praktisch schon seit Jahr und Tag erfüllt. Nämlich durch die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention und vieler weiterer internationaler Verträge.

Gefordert sind jetzt andere Industriestaaten. Mit dem Pakt können die Lasten der Versorgung von Flüchtlingen künftig auf mehr Schultern verteilt werden. Wenn generell mehr Entwicklungshilfe in Regionen fließt, die mit dem Flüchtlingsstrom überfordert sind, mindert das auch den Druck für viele dort Gestrandete, sich auf den gefährlichen Weg nach Europa zu machen, als auch in Richtung Deutschland. Kein Wunder also, dass den Pakt alle Parteien im Bundestag befürworten – außer der AfD. Die Partei ist sich hier treu geblieben – in ihrer Verbohrtheit.

