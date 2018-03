Wir brauchen einen Strauß

Anzeige

Franz Josef Strauß hat echt genervt – gefühlt jedenfalls die Hälfte der Bundesbürger. In vielerlei Hinsicht muss man dem verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten aber strategisches Geschick attestieren. So gelang es Strauß beispielsweise, aus Messerschmitt, Dornier und ein paar weiteren Fabriken den europäischen Flugzeughersteller Airbus zu schmieden. Hätte er das nicht geschafft, würden wir alle jetzt nur Boeing fliegen.

Ähnlichen Weitblick wünscht man heutigen Politikern und Managern. Viel wird geredet über strategische Industriepolitik. Doch in der Praxis überlässt man ganze Branchen konkurrierenden Nationen. Aktuelles Beispiel: die Produktion der Batteriezellen für Elektrofahrzeuge. Nach VW, BMW und Daimler hat nun auch Bosch erklärt, keine Lust auf diese Investition zu haben. Tolle Weltmarktführer sind das.

Könnte bitte mal die EU-Kommission als Chefin der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt – das ist die Europäische Union – 50 Milliarden Euro mobilisieren, um eine Kerntechnologie der Zukunft zu sichern? Damit wir auch in 20 Jahren noch in Fahrzeugen unterwegs sind, die auf unserem Kontinent hergestellt werden und unseren Leuten Geld bringen – und nicht in irgendwelchen Daihatsus, Byds, Dongfengs oder Geelys. Auch für andere Branchen und Industrien wie soziale Netzwerke oder Datentechnologien könnten wir einen Strauß gut gebrauchen.