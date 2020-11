Wir haben die Pflicht zu helfen

In Australien bezahlen die Bürgerinnen und Bürger derzeit mit einem „Donation Dollar“ – einer weiß-goldenen Münze mit grünem Zentrum, die die Menschen an ihre Pflicht erinnert: „Give to help others“ ist darauf geprägt. Gib, um anderen zu helfen. 25 Millionen solcher Münzen soll es geben. Einen pro Australier. Würde jeder nur einen Dollar im Monat spenden, wären das 300 Millionen Dollar pro

