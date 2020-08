Wir können beides haben

Wir Deutschen hängen nun mal daran – an unserem Bargeld. Egal ob jung, alt, Frau, Mann, Bauarbeiterin oder Versicherungsfachangestellter. Wir lieben es. Und wir wollen nicht, dass es so schnell aus unserem Leben verschwindet. Das hat psychologische Gründe, das ist kulturell geprägt, aber es hängt auch an der Infrastruktur. Die eigentliche Frage ist aber doch: Warum stressen wir uns deshalb so sehr? Wir müssen nicht überall vorn mit dabei sein. Wer sagt, dass ein Land ein besseres ist, nur weil seine Bürgerinnen und Bürger jeden Einkauf mit dem Handy oder der Karte zahlen?

Bargeld hat durchaus seine Vorteile. Allen voran natürlich der Datenschutz. Jeden Weg zurückverfolgen lassen zu können, jeden Einkauf, jede Tankfüllung, jeden Schritt in irgendeinem System gespeichert zu wissen, das man meist nicht einmal selbst versteht (nicht alle Menschen sind IT-Experten) – zu wissen, dass das technisch möglich ist, macht stutzig. Es hemmt. Egal, ob man etwas zu verstecken hat oder nicht: Man. Will. Seine. Daten. Schützen. Und das ist auch gut so.

Hinzu kommt, dass das Internet in Deutschland vor allem in vielen ländlichen Gebieten noch immer langsamer ist als der Herr, der vor einem an der Kasse sein Kleingeld aus der Hosentasche kramt. Da will man also schon den modernen, den elektronischen Weg gehen und muss gefühlt fünf Minuten warten, bis das Zahlungsgerät mit dem WLAN verbunden ist. Auch da greift man dann doch lieber zum guten, altbewährten Bargeld.

Bargeld aber auch IT sind teuer

Es gibt aber eben auch die andere Seite der Medaille. Denn nicht alle wollen Bargeld immer und überall dabei haben. Es nervt, wenn man sich mal eben schnell ein Brötchen kaufen möchte und letztlich hungern muss, weil gerade kein Bankautomat in der Nähe ist. Größere Mengen will man schon gar nicht einstecken haben – man hat Angst davor, beklaut zu werden. Außerdem ist das kontaktlose Zahlen ja gerade durch die Corona-Pandemie stark im Rennen. Und das funktioniert meist recht flott. Karte oder Handy hinhalten – und zack, kann man weitergehen. Das spart Zeit und Nerven.

Warum sollten wir also auf einen der beiden Wege verzichten? Wir können doch beides haben – und alle wären glücklich. Klar: Bargeld ist teuer. Aber auch IT-Systeme für die elektronische Abwicklung kosten Geld. Die Infrastruktur – also die Breitbandversorgung in Deutschland – kommt noch obendrauf. Diese Investition dient ja aber primär auf anderen Ebenen.

