Wirtschaftlich nachhaltig

Na klar, es ist noch lange hin und ein Trend: Immer mehr Unternehmen wollen klimaneutral werden. RWE, die Deutsche Bahn oder Fuchs Petrolub sind prominente Beispiele dafür. Trotzdem ist die Ankündigung der MVV, spätestens ab 2050 kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen zu wollen, ein wichtiges und richtiges Zeichen.

Natürlich zwingt die politisch beschlossene Energiewende samt Kohleausstieg die Unternehmen ein Stück weit ohnehin dazu. Und natürlich steckt dahinter nicht reines Gutmenschentum, sondern auch handfestes wirtschaftliches Interesse. Zudem mag dem einen oder anderen das Ziel nicht ehrgeizig genug sein. Doch unter dem Strich kommt es nicht auf ein paar Jahre hin oder her an – sondern auf das Ziel an sich.

Damit beweist die MVV erneut, dass sie die Energiewende nicht bloß über sich ergehen lässt, sondern sie unterstützt und voranbringt – mit wirtschaftlicher Vernunft und im Rahmen der gegebenen Voraussetzungen, die in Mannheim, wo mit dem GKM Deutschlands größtes Steinkohlekraftwerk steht, nun mal nicht ganz einfach sind.

Dieser Kurs lohnt sich. Nicht nur für das Klima, sondern auch für die MVV. Zwar bescheinigen die neuen Bilanzzahlen einen leichten Rückgang. Die Gründe dafür sind dem Unternehmen zufolge jedoch überwiegend einmalige, keine strukturellen.

Ganz im Gegenteil: Das vom Mannheimer Versorger seit Jahren propagierte Geschäft mit erneuerbaren Energien wächst wieder. Und verspricht – wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen –, ein Wachstumsfeld zu bleiben. So lassen sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit verbinden. Und das ist das beste Zeichen von allen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019