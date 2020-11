Wo bleibt das Geld?

Klotzen statt Kleckern – unter diesem Motto hat die Bundesregierung den Branchen, die im November ihre Betriebe schließen mussten, vollmundig eine großzügige, schnelle und unbürokratische Entschädigung versprochen. Kurz vor Ende des Mini-Lockdowns ist aber noch kein einziger Cent geflossen, es können bisher nicht einmal Anträge gestellt werden. Angeblich soll das von Mittwoch an möglich sein. Die Bazooka von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Ladehemmung.

Es stellt sich deshalb die Frage: Leben wir in Deutschland oder in Absurdistan? Die Bundesregierung, die in Krisen gern auf andere Staaten vor allem in Südeuropa mit einer Mischung aus Besserwisserei und Hochnäsigkeit hinabschaut, hat bei der Auszahlung der Novemberhilfe selbst versagt. Da wurden hohe Erwartungen geweckt, die jetzt nach Realsatire klingen. Was nützt es, wenn die Koalition die Entschädigung erst auf „nur“ zehn Milliarden Euro beziffert und kurz darauf stolz verkündet, es würden am Ende sogar 14 Milliarden sein? Frei nach Altkanzler Helmut Kohl ist es eben nicht nur entscheidend, was hinten herauskommt, sondern auch wann.

Aber selbst die Wucht des Hilfsprogramms ist nicht so stark, wie es Scholz angekündigt hatte. Die geplante Umsatzentschädigung von 75 Prozent gibt es nicht auf einmal. Die Restaurants, Hotels, Kinos, Bars, Fitnesscenter, Kosmetikstudios etc., die in der Metropolregion ums Überleben kämpfen, müssen sich vorerst mit einem Abschlag begnügen – maximal 10 000 Euro. So banal es klingen mag: Wenn das ganze Geld erst überwiesen wird, nachdem das Unternehmen pleite ist, kommt selbst die großzügigste Hilfe zu spät.

Kein Wunder, dass vor allem der lobbyerprobte Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Alarm schlägt. Er hatte ja im Vorfeld mit Klagen gegen den November-Lockdown gedroht, davon war aber keine Rede mehr, als die Höhe der Entschädigungszahlungen bekannt wurde. Jetzt geht der Verband aber wieder in die Offensive und setzt die Politik – mit Blick auf die wahrscheinliche Verlängerung des Lockdowns – zusätzlich unter Druck. Die Bundesregierung soll die November- zur Dezemberhilfe ausweiten. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben sich in diese Richtung schon geäußert. Die zwei Politiker wollen keinen Ärger – nächstes Jahr steht immerhin eine Bundestagswahl an. Der Finanzminister ist schon Kanzlerkandidat – und der Franke könnte es noch werden.

