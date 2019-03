Wo bleibt die Kooperation?

Über 60 Seiten hat sie, viele bunte Bilder: die Broschüre zur „Kulturvision Rhein-Neckar“ der Metropolregion. Oft taucht das Wort „Kooperation“ auf. Aber eigentlich kann man die Veröffentlichung wegwerfen. Denn wenn es ernst wird, wird es schwierig – und die Kooperation bleibt eine unerfüllte Vision. Das zeigt die Debatte um die Frage, ob Ludwigshafen den Mannheimern hilft, wenn das Nationaltheater saniert wird.

Mannheim setzt seine ganze Hoffnung auf den Pfalzbau. Der steht zwei Drittel des Jahres leer. Ein eigenes Ensemble gibt es hier nicht, nur Gastspiele und ganz wenige Eigenproduktionen. Allein dieses Haus in Ludwigshafen verfügt aber über die nötige Technik, um während der Sanierungsphase in Mannheim das so beliebte, wichtige Musiktheater-Repertoire weiter pflegen zu können. In einem Zelt oder einer Industriehalle geht das nicht.

Ludwigshafen sitzt also am längeren Hebel. Mag sein, dass Mannheim anfangs nicht gerade sehr diplomatisch vorgegangen ist – das war ungeschickt. Aber dass man jetzt einen externen Moderator der Gespräche braucht, sich dennoch über viele Monate nichts tun wird – das ist ein Armutszeugnis für die sonst so oft beschworene kulturelle Zusammenarbeit der Metropolregion. Wie soll das erst bei der komplizierten Brückensanierung funktionieren, wenn sich nicht mal die Theater helfen?

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019