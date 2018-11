Amtsmüde? Lustlos? Das Europäische Parlament bekam gestern eine Kanzlerin im Attacke-Modus zu sehen. Einige hatten mit eigenartiger Lust an einer Kanzlerin-Entmachtung offenbar schon geglaubt, die Regierungschefin werde hier in Straßburg ihr europapolitisches Vermächtnis oder Erbe präsentieren.

Doch davon konnte keine Rede sein. Angela Merkel trat überzeugt und überzeugend auf, selbstsicher wie nicht oft in der jüngeren Vergangenheit. Das tat – über ein Jahr nach der Rede des französischen Staatspräsidenten vor Studenten der Pariser Sorbonne – einfach nur gut. Vor allem, weil Merkel kein Blatt vor den Mund nahm, sondern benannte, was schiefläuft, und aussprach, wer wofür die Verantwortung trägt.

Nein, das wurde nicht plump, sondern eingebettet in eine wohltuende Lektion über den Sinn von Solidarität, die Bedeutung vom Zusammenstehen und der Verpflichtung des Einzelnen für eine Gemeinschaft – und umgekehrt. Bei allem Respekt, den die Mitgliedstaaten sich entgegenbringen sollen und müssen – im Angesicht der Europawahlen war es auch wichtig, diejenigen an den Pranger zu stellen, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie beschädigen. Genauso wie diejenigen, die Stabilitätsregeln brechen, die ihre Amtsvorgänger unterzeichnet haben.

Diese EU durchschreitet gerade Höhen und Tiefen, die aber zusammenwirken und sich auszuwirken beginnen. Das Erleben der Feierlichkeiten und Botschaften zum 100. Jahrestag des Kriegsendes hat viele tief beeindruckt zurückgelassen. Der Brexit-Schock ist noch nicht überwunden. Die Abkehr der USA – all das sind Momentaufnahmen, die in der Summe dazu führen, dass sich die Union auf ihre eigenen Stärken besinnt.

Dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schon vor einem Jahr offen darüber nachdachte, eine Gemeinschaft mit unterschiedlichen Integrationsgeschwindigkeiten zuzulassen, müsste eigentlich jeden beunruhigen, der glaubt, er könne mit seinen nationalen Eigenheiten die Gemeinschaft ausbremsen.

Merkels Appell setzte gestern genau dort an: Kein Abheben in irgendwelche historisch-philosophische Gedankengänge, sondern konkrete Herausforderungen benennen, angehen und lösen. „Europa muss dort handeln, wo es gebraucht wird“, sagte Merkel im EU-Parlament. Das ist ganz ohne Zweifel die richtige Richtung. Alle Beteiligten wissen das, sogar Merkels Amtskollegen. Aber so lange die Regierungen der Mitgliedstaaten immer noch darauf bauen können, dass sich ihre Wähler zu Hause mit Widerstand gegen Europa beeindrucken lassen, wird sich nichts ändern.

Auf dieser Rede können die Willigen in der Europäischen Union durchaus aufbauen. Denn sie haben nicht nur irgendein abgegriffenes Erbe zu behüten, sondern können mit konkreten Erfolgen wuchern. Deshalb wollte Merkel die Stagnation durchbrechen, um eine neue Erfolgsgeschichte der EU anzustoßen – auch mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr. Merkel hat zwar gestern in Straßburg nicht die Welt verändert, aber wenigstens die Arbeitsaufträge sind schon mal klar.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018