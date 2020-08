Wohltuende Konsequenz

Allen, die sich nun wieder maßlos über die Corona-Einschränkungen aufregen, sei gesagt: Nein, die Stadt kassiert hier nicht ab. Nein, die Maßnahmen sind nicht sinnlos. Und vor allem: Nein, wir leben nicht in einer Diktatur. Ganz im Gegenteil: Erster Bürgermeister Christian Specht und Polizeipräsident Andreas Stenger gehen mit dem – von der Landesregierung vorgegebenen – Instrumentarium der Corona-Verordnung äußerst behutsam um.

Die Bußgelder, die den renitenten Masken-Verweigerern im Nahverkehr aufgebrummt werden, liegen zunächst am unteren Ende der Skala. Nach aller bisherigen Erfahrung sind diese Leute eine kleine, wenn auch manchmal lautstarke Minderheit – die aber durch ihre egoistische Rücksichtslosigkeit die zumeist schweigende Mehrheit der Vernünftigen in Gefahr bringt.

Und zwar in die Gefahr, sich oder Angehörige und Freunde zu infizieren, aber eben auch in die Gefahr, bei weiter steigenden Fallzahlen und daraus folgenden strengeren Einschränkungen die Existenz zu verlieren. Verständlich, wenn deswegen im fünften Corona-Monat so mancher mit den Uneinsichtigen die Geduld verliert und sich deutlich härtere Maßnahmen gegen Corona-Leugner und Aluhut-Träger jeglicher Couleur wünscht.

Doch gerade das wird es nicht geben: Stadt, Verkehrsbetriebe und Polizei setzen weiterhin auf Vernunft, Einsicht und Rücksichtnahme jedes Einzelnen. Und dort, wo die vielen, die sich an die Regeln halten, von einigen Wenigen gefährdet werden – also an den großen Nahverkehrsknotenpunkten – dort zeigen die Sicherheitskräfte Präsenz und greifen notfalls ein. Das ist sinnvoll, zielführend und bei dem enormen Personalaufwand auch ressourcenschonend – und vor allem ist es von wohltuender Konsequenz.

