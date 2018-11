Wohltuende Pause

Von einem Ende der Feierlaune in der deutschen Wirtschaft kann trotz der jüngsten Wachstumsdelle noch keine Rede sein. In vielen Branchen sind die Kapazitäten voll ausgelastet. Privathaushalte spüren das zum Beispiel, wenn sie einen Handwerker brauchen. Es gibt viele unbesetzte Arbeitsstellen und höhere Löhne, die hierzulande für einen stärkeren Konsum sorgen. So gut ging es Deutschland – zumindest materiell – noch nie.

Wenn einige Unternehmen jetzt vor weniger stark steigenden Gewinnen warnen, ist das Jammern auf sehr hohem Niveau. Von einer Rezession oder wachsender Arbeitslosigkeit ist noch nichts zu spüren. Klar ist aber auch, dass der nun schon fast ein Jahrzehnt währende Aufschwung ein Ende finden wird. Allein schon die vielen internationalen Konflikte werden die Exportnation Deutschland über kurz oder lang bremsen. Und auszuschließen ist ein echter Einbruch der Weltwirtschaft trotz aller Zuversicht nicht.

Ein nur zeitweiliges Schwächeln der Wirtschaft kann sich hingegen sogar als wohltuende Atempause erweisen. Wenn es zu lange gut läuft, werden Unternehmen in der Regel träge und weniger innovativ. Die aktuellen Wachstumszahlen sollten sie daran erinnern, dass es auch wieder anders laufen kann und es keinen Grund gibt, sich auf den guten Ergebnissen der vergangenen Jahre auszuruhen.

