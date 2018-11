Uli Hoeneß hätte auch einfach schweigen können. Aber der Präsident des FC Bayern suchte nach dem blamablen Auftritt beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf bewusst die Öffentlichkeit. Für Trainer Niko Kovac waren die erregten Einlassungen des Münchner Bosses von beunruhigender Natur: Wann immer sich Hoeneß in der Vergangenheit in dieser Schärfe über einen seiner Übungsleiter äußerte, war das Ende stets nah.

Sollte der realistische Fall einer zeitnahen Freistellung eintreten, hätte Kovac wenig Argumente auf seiner Seite. Der Absturz in der Tabelle fühlt sich für den erfolgsverwöhnten FC Bayern grausam an, die jüngsten Leistungen zeugen von einer tiefsitzenden Verunsicherung der Mannschaft – und der Tatsache, dass Kovac bei entscheidenden Spielern offensichtlich nicht ernst genug genommen wird.

Das Experiment, auf einen Trainer mit Münchner Stallgeruch zu setzen, der sein Wirken vor allem über Tugenden wie Fitness und Kampfkraft definiert, steht vor dem Scheitern. Hoeneß’ Worte des Zorns vom Samstagnachmittag lassen keinen anderen Schluss zu.

Die Frage, welchen Anteil Kovac tatsächlich am Abwärtstrend beim Rekordmeister hat, wird dann mit dem Hinweis auf vier Heimspiele ohne Sieg – unter anderem gegen Augsburg, Freiburg und Düsseldorf – kaum noch diskutiert werden. Dabei wäre es aus Sicht der Münchner durchaus gewinnbringend, offen über ihre jahrelangen Fehler in der Transferpolitik oder die frappierende Überalterung der Mannschaft zu sprechen. Und schließlich kann Uli Hoeneß dann sicher auch in Ruhe noch darüber nachdenken, ob es klug war, Thomas Tuchel so lange hinzuhalten, bis der in Paris unterschrieb.

