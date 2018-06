Würde bewahrt

Anzeige

Darf man tote Menschen ausstellen? Als die Reiss-Engelhorn-Museen vor über zehn Jahren erstmals eine Mumien-Ausstellung organisierten, hat das für Aufregung gesorgt. Gar das böse Wort von der „Mumien-Pornografie“ wurde von Kritikern dafür kreiert. Mehr als ein Jahrzehnt danach jedoch ist die Kritik weitgehend verstummt – und das mit gutem Grund.

Die Mannheimer Museumsmacher haben bewiesen, dass sie das heikle Thema nicht sensationslüstern darstellen, nicht billige Gruseleffekte erzeugen. Vielmehr gelingt ihnen eine nüchterne, streng wissenschaftliche und doch stets spannend aufbereitete Form der Präsentation, die allen ethischen Maßstäben gerecht wird. Sie bewahren nicht nur die Würde der Toten, sondern entreißen sie auch dem Vergessen – was ja letztlich einst der Zweck der Mumifizierung war.

Den Forschern der Reiss-Engelhorn-Museen hat das weltweite Anerkennung, der Mannheimer Ausstellung ein Millionenpublikum auf zwei Kontinenten eingebracht. Am New Yorker Times Square hing eine riesige Werbung, und das wichtige Fachmagazin „National Geographic“ berichtete. Wissenschaftler des Museums erhielten daher den Auftrag, in Florenz die Gebeine der letzten Medici zu exhumieren. Auf dieses erworbene Renommee können wir stolz sein.