Selbst schuld – die Flüchtlinge hätten die Feuer nur gelegt, um „in unser schönes Deutschland“ zu kommen. „Helf lieber mal den Deutschen!“ Solche Aussagen kann man derzeit reihenweise in den Sozialen Netzwerken lesen. Diejenigen, die sie wütend in ihre Smartphones tippen, haben selbst ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, und können bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Pflegebedürftigkeit auf ein soziales Netz zählen, das sie auffängt. Sie leben vielleicht nicht immer in Reichtum, aber in Würde – die sie den obdachlosen Menschen auf Lesbos absprechen.

Mit den Werten Deutschlands ist solch eine Haltung indes nicht vereinbar. In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es ausdrücklich „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dass dies nicht nur für Deutsche gilt, wird wenig später deutlich: „Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“

In krassem Gegensatz dazu stehen die Bilder, die uns aus Lesbos erreichen. Nahe dem abgebrannten Lager Moria schlafen die vierte Nacht in Folge Tausende Männer, Frauen, Familien mit Kindern unter freiem Himmel. Ihnen fehlt es am Nötigsten: Trinkwasser, Nahrung, Decken, Toiletten, Medikamenten. Und Menschenliebe.

Die deutsche Bundesregierung aber kann sich nicht zu einer menschlichen Reaktion durchringen. Innenminister Horst Seehofer (CSU), der sich gerne auf christliche Werte beruft, bringt es gar fertig, die angekündigte Aufnahme von 100 bis 150 Jugendlichen von Moria ein „ganz konkretes Beispiel praktizierter Nächstenliebe“ zu nennen. Und das, obwohl es ein Leichtes wäre, viel mehr Menschen hier unterzubringen. Denn viele Städte, auch Mannheim, haben sich bereit erklärt, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen.

Die Suche nach einer europäischen Lösung verkommt derweil zur billigen Ausrede und Zeitschinderei. Denn, das wissen alle, die Ost-EU-Länder Polen und Ungarn werden sich wieder einmal weigern, Flüchtlingen zu helfen. Die Menschen von Moria weiterhin in ihrem Elend und Griechenland allein mit der Bewältigung der Krise zu lassen, ist daher nicht nur unterlassene Hilfeleistung. Sondern auch ein Angriff auf den europäischen Gedanken.

Dabei sollten wir uns eines bewusst machen: Dass in Europa Frieden herrscht, wir Deutschen in einem stabilen sozialen System leben, ist vor allem den Werten zu verdanken, auf die sich unsere Eltern und Großeltern nach den schrecklichen Weltkriegen geeinigt haben. Diese mit Füßen zu treten, könnte uns alle noch teuer zu stehen kommen.

