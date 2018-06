Wunder gesucht

Anzeige

Das ist aber kaum zu erkennen. Bundeskanzlerin Angela Merkels europäische Lösung wäre der einzig richtige Weg, der jedoch nur einen Haken hat: Es sieht nicht so aus, als ob ein Durchbruch gefunden wird. Weil nicht alle in Europa dazu bereit sind. Die an dieser Stelle notwendigen Appelle für mehr Solidarität haben in der Vergangenheit nichts gefruchtet – und es gibt keine Anzeichen dafür, warum sich dies in den nächsten beiden Wochen bis zum EU-Gipfel ändern sollte.

Dabei müssen Deutschlands Nachbarn und Partner wissen: Es geht bei diesem Thema nicht nur um die Frage, ob diese Koalition überlebt oder nicht. Die Bundesrepublik wird, sollte die Union nicht zusammenhalten, diese Lektion nicht so leicht vergessen. Schon jetzt ist absehbar, dass die teilweise horrenden Wünsche gerade der östlichen Familienmitglieder für die nächste siebenjährige Finanzperiode zurechtgestutzt werden. Weil jede Bundesregierung sich von ihren Bürgern fragen lassen muss, ob sie die Rolle des Nettozahlers noch länger hinnehmen will, wenn man an anderer Stelle allein gelassen wird.

Es ist nicht nötig, von einer Götterdämmerung für Europa zu sprechen, weil die Anzeichen längst da sind. Wenn die Gemeinschaft nach dem Motto ,,Alle für einen, einer für alle“ funktionieren soll, muss sich jeder aber auch daran halten. Sonst wird die Union den Spaltpilz nicht mehr los.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018