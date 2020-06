Wundern über Wagner

Man kann es eigentlich kaum glauben, weil es ja wirklich noch nicht so lange her ist. Ende September mischte der FC Schalke als Fast-Absteiger der Vorsaison die Bundesliga auf, gewann mit 3:1 beim damaligen Tabellenführer Leipzig und zählte mit Platz fünf nach der Hinrunde noch zu den Überraschungsmannschaften. Okay, wenn man so will, sind die Königsblauen das auch in der Rückrunde. Nur anders als gedacht. Seit elf Spielen warten die Gelsenkirchener auf einen Sieg – ein langes Elend beginnt bisweilen mit einem perfekten Start. Und den hatte der neue Trainer David Wagner zweifelsohne.

Doch schon vor der Winterpause war es keinesfalls so, dass die Schalker brillierten. Auch da zeigten sie Schwächen im Offensivspiel, machten allerdings aus wenigen Chancen viel. Nun kreieren sie allerdings kaum noch Möglichkeiten, was gewiss auch mit den Formdellen oder den verletzungsbedingten Ausfällen der Hinrunden-Überflieger Amine Harit, Suat Serdar und Omar Mascarell zu tun hat. Aber eben nicht nur: Denn das, was da gerade in Gelsenkirchen passiert, hat etwas vom rasanten Zerfall einer Idee.

Keine Punkte – und kein Geld

Tempo, Pressing, intensive Läufe – dafür stand Wagner immer als Trainer. Auch auf Schalke. Doch nun reichten ein paar Monate, um aus einer Symbolfigur des Aufbruchs und des Aufschwungs einen Mann werden zu lassen, der zwar noch keinesfalls als gescheitert gilt, wohl aber kritisch hinterfragt werden darf: Denn nun kommt er plötzlich mit einer Angsthasen-Taktik um die Ecke, die den Trainer zwangsläufig in die Bredouille bringt. Erst recht, da es in den vergangenen drei Partien eben nicht gegen den deutschen Fußball-Hochadel ging. Im Gegenteil: Die Gegner hießen Augsburg, Düsseldorf, Bremen. Allesamt Abstiegskandidaten, gegen die man gewinnen kann. Auch ersatzgeschwächt. Doch mit dem Ball, wenn die Schalker ihn denn überhaupt haben – oder besser gesagt: haben wollen –, wissen sie im Moment genauso viel anzufangen wie ein Vegetarier mit einem Metzgereibesuch. Nichts.

Und doch gibt es halbwegs gute Nachrichten: In den Abstiegskampf dürften die Königsblauen eher nicht mehr rutschen. Dafür war die Punktausbeute in der Hinrunde zu gut, weshalb sich die Frage stellt: Wie gut ist diese Mannschaft denn nun? Entspricht die Hin- oder die Rückrunde dem Potenzial? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, was in der Tabelle nichts anderes bedeutet als: Mittelmaß.

In der Gegenwart mag das noch akzeptabel sein, für die Zukunft sind fehlende Einnahmen aus dem Europapokal jedoch ein Problem. 200 Millionen Euro Schulden lasten auf dem Club, dem in der Corona-Krise Liquiditätsschwierigkeiten nachgesagt wurden. Insofern leiden sie in Gelsenkirchen gerade nicht nur – aber eben auch – unter der neuen, rätselhaften Mutlosigkeit ihres Trainers, sondern ebenso unter den Sünden der Vergangenheit. Und natürlich unter den eigenen Ansprüchen. Aber das gehört ja längst zum Markenkern von Schalke 04.

