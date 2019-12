Wundertüte

Der Mann, der als Kind ganz unbescheiden eines Tages Weltkönig werden wollte, trägt nun unangefochten die Krone. Boris Johnson hat die Parlamentswahl haushoch und geradezu triumphal gewonnen und seinen Konservativen eine Mehrheit beschert, die zuletzt Margaret Thatcher auf dem Zenit ihres Erfolgs eingefahren hat. Der Premier kann durchregieren. Die Frage ist, wie er seine Macht nutzen wird. Denn auch wenn Johnson seit Jahren prominent auf der politischen Bühne der Insel agiert, er blieb auch immer ein Rätsel. Niemand weiß wirklich, wie er tickt oder von welchen Prinzipien er tatsächlich geleitet wird.

Bislang nutzte der ehrgeizige Politiker Downing Street vor allem als Wahlkampfzentrale, regiert hat er noch nicht. Vielmehr ging er in Populismus-Manier leichtfertig mit der Wahrheit um, um seine Fans zu befriedigen und an die Spitze des Königreichs zu gelangen. Aber Macht ist enthüllend. In den nächsten Wochen wird Johnson offenlegen müssen, wie er sich die Zukunft des Königreichs vorstellt und was an die Stelle der EU-Mitgliedschaft treten soll. Wird der Premier die Tories weiter nach rechts rücken oder zurück in Richtung politische Mitte steuern? Wird der bislang polarisierende Konservative die tief zerstrittene Bevölkerung weiter spalten? Oder als Regierungschef auftreten, der die Nation zu einen und versöhnen versucht? Letzteres wäre dringend notwendig nach jahrelangen und erbittert geführten Streitereien.

So ist es möglich, dass es Überraschungen gibt, insbesondere nach dem EU-Austritt des Königreichs am 31. Januar 2020. Denn dass Johnson künftig nicht mehr auf die Stimmen der von Ideologien getriebenen Brexit-Hardliner in den eigenen Reihen oder die nordirischen Unionisten angewiesen ist, verschafft ihm deutlich mehr innenpolitischen Spielraum. Es ist gut möglich, dass der Premierminister mit der überwältigenden Parlamentsmehrheit im Rücken eine Kehrtwende einleitet und einen weicheren Brexit anstrebt. Es könnte aber auch passieren, dass Johnson den offenen Streit mit Brüssel sucht, indem er maximale Forderungen stellt und auf ein Einknicken der EU hofft.

Davon abgesehen hat er ganz andere Probleme. Das Land zeigt längst Zerfallserscheinungen. Das Königreich zusammenzuhalten, wird die größte Herausforderung seiner Amtszeit werden. Während in Nordirland jene republikanischen Kräfte siegten, die auf eine Vereinigung mit der Republik Irland drängen, kämpft in Schottland die Erste Ministerin Nicola Sturgeon von der Scottish National Party um ein neuerliches Referendum über die Unabhängigkeit.

