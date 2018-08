Xi Jinping unter Druck

Die chinesischen Kommunisten stützen sich vor allem auf eine Legitimation: die materielle Entwicklung, das Wirtschaftswachstum – konkret die immer besseren Lebensverhältnisse für eine Mehrheit der Chinesen. Der Handelskrieg passt Präsident Xi Jinping daher gar nicht. Er hat zwar eine stärkere Stellung Chinas in der Welt angekündigt, und die selbstzerstörerischen Tendenzen der USA unter Donald Trump scheinen gut zum chinesischen Aufstieg zu passen. Doch in der Praxis hatte sich China mit der alten Weltordnung arrangiert.

Wenn die chinesischen Exporteure nun weniger über den Pazifik verschiffen können, muss Xi sich fragen lassen, ob er seine Politik des neuen Selbstbewusstseins nicht zu weit getrieben und sein Land damit zur Zielscheibe Trumps und anderer Wirtschaftspartner gemacht hat. Der Reformer Deng Xiaoping hatte China Anfang der 1980er noch einen Kurs der Unauffälligkeit und Bescheidenheit verordnet. Xi muss nun feststellen, dass andere Opfer Trumps, wie die EU, sich nicht etwa willig mit ihm gegen die Amerikaner verbünden, sondern die Gelegenheit ergreifen, Chinas Ideenklau und handelspolitische Rosinenpickerei zu kritisieren.

Das erklärt den gemäßigten Ton der Chinesen. Statt sich aufzubäumen, betont Peking seine Gesprächsbereitschaft. Xi wäre es am liebsten, den Streit schnell beizulegen – selbst mit Kompromissen. Nur: Was Trump will, kann er nicht liefern. Der US-Präsident fordert, die geplante Aufwertung ihrer Industrie auf Hochtechnikniveau abzublasen. Dazu hat China jedoch jedes Recht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018