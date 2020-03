Zahl muss sich erhöhen

Die Fahrrad-Abstellplätze vor dem Hauptbahnhof haben immer wieder für Diskussionen gesorgt: Die einen regen sich auf, dass sie ewig nach einer freien Stelle für ihr Rad suchen müssen. Andere stören sich an dem unordentlichen Erscheinungsbild durch die wahllos abgestellten Gefährte. Und manche ärgern sich auch über beides. Jetzt wird der Willy-Brandt-Platz neu gestaltet, zentraler Verkehrsknotenpunkt in einer Stadt, die in den kommenden Jahren den Radverkehr deutlich erhöhen will. Da darf es nicht sein, dass die Zahl der Abstellplätze direkt auf der Fläche nach dem Umbau mehr oder weniger gleich hoch ist wie zuvor. Die Stadträte haben recht, wenn sie Nachbesserungen verlangen. Die Planer weisen darauf hin, dass es neben dem Bahnhof ein Fahrradparkhaus gibt. Aber das kostet Geld. Und nicht wenige Radler empfinden das Abstellen dort als umständlich. Auch das Argument der Planer, dass auf dem Lindenhof ein weiteres Radparkhaus gebaut wird, läuft ins Leere. Niemand aus Richtung Innenstadt wird sein Rad auf dem Lindenhof abstellen. Sicher, nicht jeder Radler kann direkt auf dem Willy-Brandt-Platz seinen eigenen Bügel zum Anschließen beanspruchen. Aber ein paar mehr Plätze als bisher geplant sollten es schon sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.03.2020