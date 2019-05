Zahme Aktionäre

Wieder einmal haben die Aktionäre die Beteuerungen von Vorstand und Aufsichtsrat vernommen: Jetzt wird nicht alles gut, aber es wird besser. Das erzählt das Top-Management der Deutschen Bank seit fast zehn Jahren auf der Hauptversammlung genauso wie der Österreicher Paul Achleitner, der mittlerweile reihenweise Vorstandschefs rausgeworfen hat.

Von wegen. Die Deutsche Bank ist seit Jahren ein Sanierungsfall, hinkt ihren Ansprüchen und der Konkurrenz nicht nur in den USA, sondern auch in Europa meilenwert hinterher. Kommt in die Schlagzeilen, weil Staatsanwälte ermitteln, Finanzaufseher prüfen und die Polizei Geschäftsräume durchkämmt.

Selten ist das Image eines deutschen Unternehmens so tief gesunken wie das der Deutschen Bank. Die Aktionäre wissen es, schlucken, dass der Aktienkurs immer neue Tiefstände erreicht. Und nehmen es als Eigentümer hin, dass der Aufsichtsrat und – damit auch die Arbeitnehmervertreter – trotz mauer Ergebnisse und einer bescheidenen Rendite dem Vorstand satte Vergütungsaufschläge gewähren. Und Investmentbankern Boni.

Klar: Es gibt es auch laute Kritik auf der Hauptversammlung. Aber von einer Revolte der Aktionäre, von einer Nichtentlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, wie jüngst bei Bayer, ist nichts zu sehen.

