Zaunpfahl in der Hand

Wenn die Stadträte am nächsten Dienstag zur Sondersitzung zusammenkommen, haben sie zwei je 18-seitige Beschlussvorlagen auf dem Tisch. Stimmen sie beiden zu, können sie die erste direkt in den Papierkorb schmeißen. Die Stadt soll zwar ermächtigt werden, ihr Vorkaufsrecht für das GE-Gelände zu nutzen. Aber das will sie nur indirekt: um mit diesem Faustpfand über die Entwicklung und Vermarktung des 17,5-Hektar-Areals mitentscheiden zu können. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, quasi, der sogar schon ein heftiges Schwenken ist.

Müßig zu fragen, ob die Drohgebärde wirklich nötig war. Sie hat jedenfalls funktioniert. Mit dem privaten Investor hat sich die Stadt nun auf umfassende Mitwirkungsrechte verständigt, die der Gemeinderat als Alternativoption beschließen soll.

Der eine oder andere Stadtrat mag da kurz den Überblick verlieren, was genau er jetzt ermöglichen wird, und fühlt sich vielleicht ein bisschen verschaukelt. Aber unterm Strich ist die gefundene Lösung die beste.

Würde die Stadt das GE-Gelände tatsächlich erwerben, hätte sie einen weiteren gewaltigen Klotz am Bein. Allein Kauf und Entwicklung schlügen mit rund 50 Millionen Euro zu Buche, dann müsste man erstmal neue Mieter finden. So aber trägt der private Investor das finanzielle Risiko. Und die Stadt darf trotzdem mitentscheiden, wen sie auf dem Gelände gern hätte und wen nicht. Ihre Wunschliste liest sich prima. Ob man den erhofften Mix tatsächlich bekommen kann, steht indes auf einem anderen Blatt. Eines dürfte leider klar sein: So viele Tausend industrielle Arbeitsplätze, wie es auf dem traditionsreichen Areal mal waren, wird es hier nie wieder geben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019