Erst kein Glück gehabt, dann kommt auch noch Pech dazu: Die Initiative verkehrsgeplagter Innenstadtbewohner hat nun, vor dem Hintergrund der Corona-Krise, vermeintlich schlechte Karten. Ihre lange geplante Kundgebung musste sie absagen, immer neue Nachrichten über die Ausbreitung des Virus lassen Verkehrsprobleme eher unbedeutend erscheinen. Zudem geht die Verkehrsbelastung wegen der jetzt greifenden Einschränkungen spürbar zurück. Doch es ist klar: Das Schleichweg-Problem in der Innenstadt verschwindet nicht einfach so von selbst, auch wenn es in den nächsten Tagen und Wochen ohne Zweifel auch in den Quadraten noch sehr viel ruhiger werden wird.

Diese Ruhepause ist dabei nur vordergründig ein Nachteil für die Bürger, die sich nun nicht öffentlich artikulieren können und mit ihrem Protest gegen die Blechlawine in ihren Wohnstraßen erst einmal nicht wahrgenommen werden. Denn jetzt haben alle Beteiligten viel Zeit – jedenfalls Zeit genug, um ernsthaft und sprichwörtlich in aller Ruhe darüber nachzudenken, wie man beispielsweise Anwohnerzonen in den Quadraten so einrichtet, dass der nervende Durchgangsverkehr tatsächlich unterbunden wird, während die Zu- und Abfahrten für Besucher und Einzelhandelskunden aber erhalten bleiben.

Anders ausgedrückt: Jetzt ist die Zeit, weitere, wohl abgewogene Schritte in Richtung autofreie Innenstadt zu gehen. Der politische Wille dafür ist bei einer breiten Mehrheit im Gemeinderat da. Die Fraktionen müssen jetzt beweisen, dass sie’s mit der Verkehrswende auch ernst meinen. Es ist Zeit für den Praxistest.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020