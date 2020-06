Zeit für eine Zäsur

Da standen und lagen sie nun einsam auf dem Rasen. Die Spieler des FC Bayern hielten die Meisterschale in die Höhe, die gerade abgestiegenen Profis von Fortuna Düsseldorf trauerten. Sie waren allein mit ihren Gefühlen und Emotionen, mit ihrem Triumph, mit ihrer Tragödie – bekamen weder Lob noch Anerkennung, sahen keine Trauer auf den Tribünen und niemand spendete Trost. Denn die Ränge waren leer, so wie das Produkt Fußball-Bundesliga in den vergangenen Wochen, das durch die Geisterspiele an Würde verlor.

Keine Frage: Von dieser im wahrsten Sinne des Wortes sterilen Saison werden die Bilder der Ersatzspieler mit Mundschutz, der Verstoß gegen Corona-Regeln bei Hertha BSC und die Stille in den Stadien in den Köpfen bleiben. Aber nicht der Sport. Wahrscheinlich wird sich schon bald nicht einmal mehr jemand daran erinnern, dass das kritisch beäugte Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga ein Erfolg war, dass die von Politikern skizzierten Horrorszenarien keinesfalls eintraten: Die zuvor zum Sicherheitsrisiko stigmatisierten Fans haben sich nämlich nicht vor den Stadien zusammengerottet, sondern waren vernünftig. Und vor allem: Ihr Fehlen in den Arenen zeigte, dass sie ein elementarer Bestandteil des Profi-Fußballs und kein Beiwerk sind.

Von der Basis entfernt

In eben jener entrückten Parallelwelt geriet dieser nicht ganz unwichtige Fakt zuletzt ja immer mehr in Vergessenheit. Dass die Funktionäre deshalb bei ihren Bemühungen um eine Saison-Fortsetzung ihres geschniegelten Hochglanz-Produkts Missgunst und Kritik erfuhren, hätte sie eigentlich nicht überraschen dürfen. Dass sie sich trotzdem wunderten, sagt viel über ihre Selbstüberschätzung, ihre Kühle und die Distanz zur Basis aus. In den meisten Clubs ging beim Jonglieren mit den Milliardensummen ganz einfach das Gefühl dafür verloren, was – oder besser gesagt: wer – dieses Spiel erst zu einem beliebten Massenphänomen macht.

Nach der wochenlangen Tristesse auf den Tribünen sollte die Bedeutung der Anhänger für die Faszination Fußball nun aber auch in den Vorstandsetagen der Clubs angekommen sein. Liga-Boss Christian Seifert kündigte zumindest schon einmal eine Task-Force „Profi-Fußball“ an, in der es insbesondere um die Außenwirkung der Liga, die Balance zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlichem Interesse sowie die Fans gehen muss. Die Zeit für Veränderungen, vielleicht sogar für eine Zäsur, ist auf jeden Fall gekommen. Kurzum: Aus der Genehmigung für eine Saison-Fortsetzung erging auch ein eindeutiger Auftrag. Allen muss klar sein: Nie mehr darf eine vergleichsweise kurze Krise einen Teil der Vereine an den Rand des Ruins drängen. Und: Fußball ohne Fans ist kein Fußball.

Angesichts des vorerst nicht zur Verfügung stehenden Impfstoffs braucht es deshalb ein Konzept, wie man die treuen Anhänger trotz Corona-Krise zumindest teilweise wieder in die Stadien lassen darf. Denn surreale Bilder wie die am Samstag werden der Bundesliga dauerhaft ganz gewiss eher schaden als nutzen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020