Zeit für Entscheidung

Es hört sich gut an: Verschiebung der Standort-Entscheidung für die neue Halle um mehr als einen Monat, um Zeit für die Diskussion mit allen Beteiligten zu gewinnen. Doch beim Blick auf die Umstände verliert die Idee ihren Charme. Denn am Montag beginnen die Osterferien. Keine gute Zeit, um einen Runden Tisch zu etablieren. Danach startet die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs. Und die Entscheidung würde dann in der Ratssitzung am 22. Mai fallen, vier Tage vor dem Urnengang. Ist angesichts der üblichen Nervosität vor der Wahl eine gute Diskussion zu erwarten? Eher nicht.

Eine weitere Verschiebung wirft eine andere Frage auf: Muss nicht der neugewählte Gemeinderat dieses wichtige Thema entscheiden? Ja, aber er trifft sich erst am 17. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung. Ein Argument für die spätere Entscheidung könnte lauten: Nach der mehrjährigen Diskussion kommt es auf die paar Monate auch nicht mehr an. Das Gegenargument in der Formulierung von Stadtrat Fritz Lüns während der Ratssitzung: „Wir müssen jetzt zu Potte kommen.“ Gut, dass die Mehrheit in seinem Sinne entschieden hat.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019