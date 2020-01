Zeit für Veränderungen

Auch wenn der Start der Australian Open in Melbourne nicht von den verheerenden Buschbränden beeinträchtigt wurde, bleibt mehr als ein fader Beigeschmack. Unter welchen Bedingungen die Tennis-Profis bei der Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres teilweise antreten mussten, war besorgniserregend.

Die Organisatoren versuchen zwar mit Luftmess-Stationen oder Hallen-Matches alles, um das Mega-Event so gut wie möglich über die Bühne zu bringen – doch diese „Auf-Teufel-komm-raus“-Mentalität, aufgrund des enormen Finanzvolumens mit einem Rekordpreisgeld von 44,36 Millionen Euro unbedingt spielen zu wollen, ist in Zeiten des Klimawandels schlichtweg nicht mehr zeitgemäß.

Dabei sollten die Australier eigentlich am besten wissen, wie gefährlich die extremen Bedingungen für die Sportler werden können. Seit Jahren gibt es in Melbourne aufgrund der Hitze im Hochsommer immer wieder Zusammenbrüche während der Matches und Diskussionen über eine Terminverlegung. Doch geändert hat sich bisher nie etwas.

In diesem Punkt sind Roger Federer, Rafael Nadel und Co. in der Pflicht. Die einflussreichen Stars der Branche äußern zwar – wie jetzt auch – regelmäßig Bedenken. Zu einer Druckerhöhung, wie etwa durch einen Boykott, konnten sie sich jedoch bisher nie durchringen. Dabei sind die Spieler die mächtigsten Protagonisten, die Veränderungen anschieben könnten.

