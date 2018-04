Zeit für Wünsche

Anzeige

Beim frisch fusionierten SWR-Sinfonieorchester haben wir es gerade hören können: Ohne Chefdirigent ist es schwer, eine Klangkultur aufrecht zu erhalten, geschweige denn weiterzuentwickeln. Dazu ist ein Orchester zu groß, die Interessen der Einzelnen zu heterogen. Das werden in der kommenden Saison nun wohl auch die Musiker (und Hörer) der Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen bemerken.

Klar, mit Pinchas Zukerman und Michael Francis hat der scheidende Intendant Michael Kaufmann zwei interessante Persönlichkeiten in schöner Regelmäßigkeit als Gäste verpflichtet. Doch zum einen ist Zukerman zwar ein Weltstar. Als Geiger. Als Dirigent ist er zumindest noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Und zum anderen ist es für einen gastierenden Dirigenten immer schwer, Zugriff ins Orchester hinein zu bekommen, in die Regionen, in denen er am Klang feilen muss. Offenbar aber war die Zeit nach Karl-Heinz Steffens’ Ankündigung, seinen Vertrag nicht zu verlängern, einfach zu kurz und die Probedirigate der vergangenen Monate ergebnislos. So müssen die Staatsphilharmoniker mit dem Provisorium leben und haben dennoch ein strammes, attraktives und – ganz nach Kaufmann-Art – sich krakenhaft in die Region ausbreitendes Programm zu absolvieren.

Das ist so. Und kann immerhin den positiven Effekt haben, einen Wunschkandidaten zu finden, sind bei den Gastdirigenten doch von Nabil Shehata über Marzena Diakun oder Lukasz Borowicz bis hin zu Heidelbergs Generalmusikdirektor Elias Grandy einige interessante Namen dabei.