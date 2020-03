Donald Trump holen in der Corona-Krise die Realitäten ein. Ein schwerkranker Freund, Leichensäcke, die sich im Krankenhaus seiner Kindheits-Nachbarschaft von Queens stapeln und die Perspektive von bis zu 2,2 Millionen Toten, die einmal mit seiner Präsidentschaft in Verbindung gebracht werden könnten, haben Trump zu einer Kehrtwende bewegt. Seine Experten haben ihm gesagt, dass die Idee, bereits zu Ostern alle Restriktionen aufzuheben, wohl kontraproduktiv ist. Zu diesem Zeitpunkt werden nicht die Kirchenbänke, sondern die Leichenhallen voll sein.

Plötzlich dämmert dem US-Präsidenten, dass er die Arbeitslosen, die Kranken und die Toten der Corona-Krise nicht einfach aus der Welt diskutieren kann. Die Konsequenzen eines Gesundheitssystems treten nun brutal zutage, in dem schon ohne das Virus jedes Jahr rund 60 000 Menschen sterben, weil sie keinen Zugang zu bezahlbarer Versorgung haben. Das betrifft vor allem die Armen in Ballungszentren wie New York, San Francisco, Chicago, Detroit, Los Angeles oder New Orleans. In deren Nachbarschaften fehlen nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Supermärkte und Jobs. Es ist eine Illusion zu glauben, die Pandemie lasse sich dort ohne einschneidende Maßnahmen stoppen.

Trump hat mit seinem anfänglichen Zickzackkurs in der weltweiten Corona-Krise wertvolle Zeit verloren, um seine Landsleute vor dem Virus zu schützen. Hätte der Präsident die Situation nicht lange Zeit verharmlost, wäre es vielleicht noch möglich gewesen, die Fallzahlen der Corona-Erkrankungen einzudämmen, ausreichend Schutzmaterial zu beschaffen und zusätzliche Beatmungsgeräte zu bauen, die jetzt in den Krankenhäusern dringend benötigt werden. Das Virus kennt keine Gnade mit dem Spinnmeister im Weißen Haus, dessen lockerer Umgang mit der Wahrheit nun Menschenleben kostet.

Trotz des schwachen Krisenmanagements steht Trump in aktuellen Umfragen noch ganz gut da. Doch niemand sollte sich von dem vergleichsweise kleinen Krisenbonus täuschen lassen, den die Amerikaner ihrem Präsidenten in den Umfragen gegeben haben. Vorgänger von Trump mobilisierten in Krisensituationen fast universale Unterstützung in der Bevölkerung. Trumps 55 Prozent Zustimmung drohen angesichts eskalierender Opferzahlen schneller wegzubrechen als die Kurse an der Wall Street. Damit droht seine Wiederwahl im November in Gefahr zu geraten. Das erklärt wohl am besten, warum der Präsident jetzt eine Kehrtwende in der Corona-Krise vollzieht.

