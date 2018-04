Zeit zu handeln

Anzeige

Alles scheint wieder einmal auf verstörende Weise zusammenzupassen: Ein junger Ausländer schlägt in Berlin unter Beschimpfungen auf einen Israeli mit jüdischer Kopfbedeckung ein. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen syrischen Flüchtling handelt, der seit 2015 in Deutschland lebt. Muslime gleich Terroristen gleich Judenhasser. So mögen viele denken. Doch solche Kurzschlüsse sind Unsinn. Die Judenfeindlichkeit ist nicht erst mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen. Sie war vorher schon latent vorhanden. Höchste Zeit, sich darum stärker zu kümmern.

Im Durchschnitt kommt es in Deutschland zu vier antisemitischen Straftaten pro Tag. Statistiken belegen, dass etwa 20 Prozent der deutschen Bevölkerung antijüdische Vorurteile pflegen. Diese Zahl ist seit Jahren erschreckend konstant. Makabere Judenwitze auf Schulhöfen gehören genauso zum Alltag wie die Tatsache, dass jüdische Einrichtungen hierzulande unter besonderem Polizeischutz stehen müssen.

Gleichwohl würde niemand auf die Idee kommen, alle Deutschen als Antisemiten abzustempeln. Genauso verbieten sich solche pauschalen Anschuldigungen gegenüber Muslimen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass viele Flüchtlinge, insbesondere Palästinenser, ganz persönliche Erfahrungen mit dem Staat Israel gemacht haben, die Wasser auf die Mühlen des Judenhasses sind.