Zeit zum Umdenken

Anzeige

Sie sollen nicht kommen. Italien schließt seine Häfen, Spanien zieht meterhohe Zäune um Ceuta und Melilla, Deutschland wünscht sich undurchlässige Grenzen. Die Debatte in Europa um Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten kennt nur einen Fokus: Wie können wir sie uns vom Halse halten?

Sie sollen nicht kommen, sie kommen aber. Nicht unser Problem, finden viele. Ist doch unser Problem, findet Pedro Sánchez, Spaniens frisch gewählter sozialistischer Ministerpräsident. Sein Mantra in der Migrationspolitik ist, „Humanität“ und „Legalität“ miteinander zu verbinden. Deswegen hat er die Aquarius im Hafen von Valencia einlaufen lassen, aber zugleich erklärt, dass nur bleiben darf, wer vor Krieg oder Verfolgung flieht. Das ist ein Fortschritt. Spanien duckt sich nicht mehr weg.

Europa wird in den kommenden Tagen und Wochen viel darüber diskutieren (und vielleicht sogar einmal zu Lösungen kommen), wie die Last der Migration zu verteilen ist. Die Last. So empfinden das die meisten. Und vergessen dabei, dass Menschen zu allen Zeiten ein besseres Leben fern der Heimat gesucht haben. So wie die Deutschen, die in vergangenen Jahrhunderten nach Russland oder Amerika oder nach Spanien auswanderten. Europa sollte denen, die hier ein besseres Leben suchen, ein Angebot machen: mit jährlichen Quoten. Damit die Bewerber ihr Geld nicht für Schlepper ausgeben, sondern für Sprachkurse, die sie absolvieren müssten, um eine Chance auf ein Arbeitsvisum zu bekommen. Im besten Fall sendet das eine Nachricht an die Migrationswilligen aus: dass sie sich nicht auf den lebensgefährlichen Weg durch die Sahara und übers Mittelmeer machen müssen. Sondern dass es einen sicheren, einen legalen Weg nach Europa geben kann.