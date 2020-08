Es war ein starkes Signal, das an diesem Tag von den Europäern ausging. Unmissverständlich geißelten die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die Menschenrechtsverstöße in Belarus durch die Sicherheitskräfte des Regimes von Alexander Lukaschenko. Aber sie forderten den „letzten Diktator in Europa“, wie der belarussische Präsident oft genannt wird, nicht zum Rücktritt auf. Mit aller Deutlichkeit wies die Gemeinschaft das offizielle Ergebnis der Wahlen vom 9. August als gefälscht zurück, weil es nicht dem Willen des Volkes entspricht.

Die EU hat bei ihrem Sondergipfel das Kunststück geschafft, dem belarussischen Volk die moralische Hoheit über ihr Land zurückzugeben, ohne sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen und ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin so zu provozieren. Mehr war nicht zu erwarten, mehr wäre auch unsinnig gewesen.

Die Außenminister haben bereits Sanktionen gegen alle diejenigen beschlossen, die im Umfeld Lukaschenkos für das brutale Vorgehen gegen die friedlichen Demonstranten verantwortlich sind. Der Auswärtige Dienst der EU stellt gerade eine Liste derer zusammen, die mit Einreiseverboten belegt werden.

Das mag wirkungslos bleiben und ohnmächtig klingen – aber mehr wäre derzeit politisch unklug. Die Belarus-Krise darf nicht eskalieren. In Brüssel weiß man, dass für Moskau viel auf dem Spiel steht. Belarus gilt als Puffer zwischen Russland und dem EU-Mitglied Polen, wo gerade die US-Truppen aufgestockt werden. Das macht den Kreml nervös. Putin wiederum ist sich bewusst, dass Lukaschenko längst für ihn zum Risiko geworden ist. Ein Eingreifen wie in der Ostukraine würde dem russischen Präsidenten mehr schaden als nützen. Die belarussische Bevölkerung will keine Distanz zu Moskau, sie will nur ihren Despoten loswerden.

Spätestens an diesem Punkt haben Brüssel und Moskau eine ähnliche Position: Die Zukunft in Belarus muss ohne Lukaschenko stattfinden. Es ist eine Zeitenwende in der europäischen Ostpolitik. Viel zu lange hat die EU-Familie in solchen Fällen mit einer Beitrittsperspektive gewinkt. Wer Demokratie und Marktwirtschaft versprach, bekam dafür Subventionen aus den Brüsseler Fördertöpfen und den Traum von einem Platz am runden Tisch der EU-Staats- und Regierungschefs. Inzwischen weiß die Gemeinschaft, dass sie solche Versprechen nicht halten kann. Zum einen, weil sie im Falle einer ungehemmten Vergrößerung nicht mehr regierbar wäre und die zunehmende Zahl der Kostgänger nicht mehr bezahlen könnte. Zum anderen, weil Putin damit immer mehr gereizt würde. So entstand die Idee der östlichen Partnerschaft, bei der es lediglich um Demokratisierung und Menschenrechte geht, nicht aber um eine Art feindliche Übernahme. Die EU hat gestern klar gemacht, dass sie allein ein Ende der Gewaltherrschaft in Minsk will.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020