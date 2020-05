Zeitgeschichte

Ob das, was heute geschieht, Geschichte wird, entscheiden andere. Eines Tages, wenn alles vorüber ist, in zehn, 20 oder 50 Jahren, werden sich Historiker, Archivare und Museen mit der Corona-Pandemie befassen. Sie werden die Geschichte rückwärts erzählen, allerdings mit dem Wissen, wie sie zu Ende gegangen ist. Wir, die wir mittendrin stecken in der Krise, die unser Leben auf den Kopf gestellt hat, kennen das Ende nicht.

Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie noch andauert, ob eine Impfung den Erreger eindämmen oder gar ausmerzen wird. Entscheidungen, die wir heute treffen (müssen), werden sich im Nachhinein vielleicht als falsch herausstellen. Die Unsicherheit, wie mit diesem nach wie vor weithin unbekannten Virus umzugehen ist, gehört zu einem prägenden Gefühl dieser Zeit.

Werden sich die Menschen in zehn Jahren noch daran erinnern? Was werden Kinder im Geschichtsunterricht über das Jahr 2020 lesen? Das wird unter anderem davon abhängen, welche politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen die Corona-Krise nach sich ziehen wird. Oder was überhaupt passieren wird.

Die „Spanische Grippe“ 1918 tötete zwischen 50 und 100 Millionen Menschen, eine Tragödie, die die ganze Welt erfasste. Aus dem kollektiven Gedächtnis ist sie aber verschwunden, erst jetzt mit dem neuen Virus erinnert man sich, sucht nach Parallelen. Doch nach der Seuche damals kamen der Zweite Weltkrieg und der Holocaust, der Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten. Das war so monströs und veränderte die Welt so tiefgreifend, dass diese Ereignisse bis heute die Erinnerungskultur bestimmen. Erst vor ein paar Tagen wurde des Kriegsendes vor 75 Jahren und der Befreiung von der Nazi-Diktatur gedacht. Als 100 Jahre nach dem Ausbruch der Spanischen Grippe, also 2018, Bücher darüber erschienen, dürfte das eher unter dem Titel Spezialinteressen gelaufen sein.

Doch unabhängig davon, welchen Platz die Pandemie 2020 in der Geschichte einnehmen wird: Erinnert werden kann nur, was aus der Gegenwart erhalten und überliefert ist. Klassische (schriftliche) Quellen sind Behördenakten, offizielle Dokumente von Bund, Ländern und Kommunen, sowie Beiträge in den Medien, etwa der Zeitung. Was in der historischen Forschung oft zu kurz kommt, ist die Alltagsgeschichte, die subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen der Menschen. Als Zeitzeugen können sie zwar später darüber berichten, doch auch sie können vergessen. Und sie leben nicht ewig.

So haben Historiker, Museen und Archive begonnen, auf Plattformen online Erinnerungsstücke aus der Corona-Zeit zu sammeln, Fotos, Videos, E-Mail-Wechsel, Gedichte, Geschichten, alles, was die Menschen erlebt haben. Hamsterkäufe, Kontaktbeschränkungen, gesperrte Spielplätze, Warteschlangen vor den Supermärkten, Aufrufe zum Maskentragen. Welche dieser Quellen Historiker einmal nutzen werden, bleibt ihnen überlassen. Wir können aber dafür sorgen, dass sie über einen reichen Fundus verfügen, der sie unserem Leben in Zeiten von Corona ganz nahe bringt.

