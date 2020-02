Ziegelsteine vor Mitarbeitern

Von einem „bitteren Tag“ für die Real-Beschäftigten spricht die Gewerkschaft Verdi nach dem Verkauf der Supermarktkette an den Finanzinvestor SCP. Und das wohl zurecht, denn der neue Eigentümer betritt die Bühne nicht als strahlender Held und Retter von Real. Im Gegenteil: Die Zukunft der 276 Filialen und 34 000 Arbeitsplätze ist unsicherer denn je. SCP ist als Finanzinvestor nicht an nachhaltiger Entwicklung, sondern an Wertsteigerung – sprich Rendite – interessiert. Beides muss sich nicht ausschließen, es gibt durchaus Beispiele, in denen kriselnde Unternehmen von solchen Käufern zu neuer Blüte geführt wurden. Im Fall von Real ist das leider nicht zu erwarten.

Schon der Name des SCP-Partners X+Bricks macht deutlich, wohin die Reise geht: Zur Betreuung und Verwertung von Immobilien. Ziegelsteine („bricks“) haben Vorrang vor Mitarbeitern. Deren Zukunft ist dem neuen Eigner offensichtlich herzlich egal. Wer bei einem anderen Einzelhändler unterkommt, hat Glück gehabt, den übrigen Beschäftigten droht die baldige Schließung ihres Marktes. Was in Zukunft mit den 50 Filialen geschieht, die für zwei Jahre weiterbetrieben werden sollen, weiß der liebe Gott – oder der Immobilienverwalter X+Bricks. Zu verdanken haben die Real-Mitarbeiter den bitteren Tag dem Metro-Management. Der Konzern hat jahrelang kein Rezept gegen den Niedergang seiner Tochter gefunden und war schließlich froh, sie verscherbeln zu können – auch eine Methode, sich seiner unternehmerischen Verantwortung zu entledigen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020